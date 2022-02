Il risparmio non è mai stato così a buon mercato come da Coop e Ipercoop nell’ultimo periodo, grazie al volantino che trovate raccontato nel nostro articolo, infatti, sarà possibile approfittare di prodotti di altissima qualità, senza spendere poi così tanto.

La campagna promozionale ripercorre esattamente le linee guida delle precedenti soluzioni, ovvero gli acquisti possono essere tranquillamente completati nei negozi fisici, con possibilità inoltre di godere di una garanzia legale della durata di 24 mesi, accompagnata dalla variante no brand, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile.

Non perdetevi i codici sconto Amazon, sono disponibili completamente gratis nel nostro canale Telegram ufficiale.

Coop e Ipercoop: tantissime occasioni per gli utenti

Il risparmio è di casa da Coop e Ipercoop, grazie sopratutto ad un volantino ricchissimo di soddisfazioni per gli utenti che vogliono accedere ad alcuni smartphone appartenenti alla fascia media. Il modello di punta dell’intera campagna è il Samsung Galaxy A32, viene proposto a 229 euro, e prevede comunque una scheda tecnica di tutto rispetto, come display da 6,4 pollici di diagonale, 64 megapixel per il comparto fotografico, ed anche tutta la connettività di cui abbiamo bisogno.

Volendo invece ridurre la spesa finale, scendendo al di sotto dei 169 euro, il consiglio è di puntare dritti verso Realme 8i, Galaxy A03s, come anche Motorola Moto E40. Se volete approfondire la conoscenza dell’ottimo volantino di Coop e Ipercoop, ricordatevi che non dovete fare altro che aprire subito le pagine che trovate a questo sito, scoprirete in esclusiva assoluta quali sono i prezzi più bassi attualmente attivi, risparmiando al massimo.