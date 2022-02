Gli sconti attivati da Carrefour riescono ancora una volta a catturare l’attenzione dei tantissimi consumatori interessati all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo. I prezzi sono bassi e convenienti su tantissimi modelli, con poche limitazioni poste in essere.

L’aspetto più importante da prendere in considerazione, riguarda la necessità di recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto; dovete ricordare, infatti, che tutti i prodotti sono stati scontati in esclusiva nei punti vendita, non sul sito ufficiale. In parallelo, i dispositivi vengono commercializzati con la solita garanzia legale di 24 mesi, la quale riesce a coprire ogni difetto di fabbrica, ma non i danni accidentali causati dall’utente finale.

Carrefour: questi sconti sono davvero incredibili

Prezzi incredibilmente bassi sono a tutti gli effetti disponibili da carrefour, la maggior parte dei prodotti in promozione non va oltre i 400 euro di spesa, pur comunque mantenendo una qualità generalmente sufficiente. I modelli attualmente disponibili vanno effettivamente a toccare Xiaomi Redmi 9AT, Redmi Note 10 5G, ma anche Oppo A74 e TCL 20S.

Una piccola menzione va fatta per l’Apple iPhone 13, il prodotto in questione viene proposto a 1059 euro da Carrefour, sebbene il prezzo comunque appaia sin da subito più alto del previsto. Presso altre realtà sul territorio, lo ricordiamo, sarà possibile spendere al massimo 900 euro, sempre per la variante con 128GB di memoria interna.

