Novità importanti coinvolgono Apple Music, la piattaforma dell’omonima azienda che sfida costantemente colossi come Spotify. La prima novità sarà senza alcun dubbio poco apprezzata da tutti gli utenti interessati all’iscrizione al servizio; la seconda, invece, potrebbe compensare e far venire meno ogni dubbio!

Apple Music: stop ai tre mesi gratis ma arriva un nuovo servizio!

Se negli ultimi giorni ha fatto scalpore la notizia per la quale Apple Music non offrirà i tipici tre mesi di prova gratuita ai suoi nuovi utenti, riducendo la durata della prova a soli 30 giorni, proprio nelle ultime ore ha attirato l’attenzione un’ulteriore novità.

Secondo alcune fonti, Apple potrebbe avere intenzione di acquistare AI Music con l’intenzione di sfruttare l’intelligenza artificiale per rendere la sua piattaforma dedicata alla musica in streaming un luogo ancora più interessante. Grazie alle tecnologie ottenute dall’acquisizione della startup Apple avrebbe la possibilità di introdurre un nuovo servizio per il quale la piattaforma di musica in streaming sarebbe in grado di consigliare playlist e brani tenendo conto della frequenza cardiaca dell’utente o delle azioni che sta svolgendo.

Apple Music potrebbe quindi proporre ai suoi iscritti i brani adeguati all’allenamento o una playlist interamente costituita da brani rilassanti in caso di forte stress. Sfogliando i propri album fotografici, inoltre, potrebbe essere consigliata una scaletta di brani adeguati alle foto osservate.

Mentre l’introduzione della nuova funzionalità resta incerta, non vi è alcun dubbio circa la riduzione a un solo mese del mese di prova gratuito. Si ricorda, però, che tutti coloro che procederanno con l’acquisto di un dispositivo Apple potranno usufruire di ben 6 mesi gratuiti al servizio!