Secondo le ultime indiscrezioni il colosso Apple avrebbe recentemente avviato una produzione di massa di iPhone SE 3 ed iPad Air 5. Nelle scorse settimane, c’erano anche stati i primi avvistamenti nel database eurasiatico.

In linea con tutte le indiscrezioni circolate fino ad oggi, il nuovo iPhone SE sarà praticamente lo stesso di quello rilasciato nel 2020, senza supporto agli accessori MagSafe, ma con il processore A15 dei nuovi iPhone 13 e il supporto alle reti 5G. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Apple: al via la produzione di iPhone Se 3 ed iPad Air 5

Non ci sarà nulla di stravolgente anche per quanto riguarda il nuovo iPad Air avrà caratteristiche molto simili al più recente iPad mini: anche in questo caso un processore A15 Bionic, una fotocamera frontale ultra grandangolare da 12 megapixel con supporto Center Stage, supporto alle reti 5G sui modelli con connettività cellular e in flash posteriore Quad-LED True Tone.

Dal punto di vista del design, iPad Air avrà lo stesso design del modello attuale, arrivato nell’ottobre del 2020 portando con su un importante rinnovante che lo ha avvicinato agli iPad Pro. iPad Air di quarta generazione, ricordiamo, ha una fotocamera posteriore con obiettivo singolo, un display da 10,9 pollici con cornici più sottili, Touch ID integrato nel tasto di accensione e una comoda porta USB-C.

I nuovi iPad Air e iPhone SE dovrebbero essere annunciati in primavera, nel corso di un evento che Apple potrebbe tenere tra marzo e aprile. Ovviamente noi continueremo a tenervi aggiornati su qualsiasi novità dovesse trapelare da qui alla loro presentazione!.