Riconosciuti per il loro ottimo rapporto qualità/prezzo gli smartphone della linea Xiaomi ritrovano lustro con il rilascio della nuova versione del sistema operativo.

Anche in Italia come in Cina e nel resto del Vecchio Continente la MIUI 13 si fa strada includendo il supporto ad alcune funzioni chiave anche per alcuni device del sub-brand Redmi. Gli smartphone che sono stati inseriti nella lista che segue hanno il privilegio di installare il nuovo firmware in anteprima. Scopriamo cosa sta per arrivare ed a chi.

MIUI 13 in arrivo per Xiaomi e Redmi ora in lista ufficiale

Chiaro il fatto che la nuova distribuzione di sistema Android made by Xiaomi introdurrà sensibili affinamenti grafici. Non sono da meno nemmeno le funzioni di ottimizzazione previste per una revisione 13 che al suo interno prevede anche:

Liquid Storage: migliora efficienza di lettura e scrittura dati fino al 60%, riducendo la frammentazione del comparto archiviazione. La ridotta velocità di lettura e scrittura fino al 50% dopo 36 mesi cui sono indotti i telefoni si mantiene ora al 95%.

migliora efficienza di lettura e scrittura dati fino al 60%, riducendo la frammentazione del comparto archiviazione. La ridotta velocità di lettura e scrittura fino al 50% dopo 36 mesi cui sono indotti i telefoni si mantiene ora al 95%. Atomized Memory: Chiude tutte le attività non importanti consentendo alle app di utilizzare la memoria solo per quelle necessarie.

Chiude tutte le attività non importanti consentendo alle app di utilizzare la memoria solo per quelle necessarie. Focus Algorithms: allocazione dinamica delle risorse di sistema sulla base degli scenari di utilizzo. Viene data priorità alle app attive, consentendo alla CPU di dedicarsi solo sulle attività importanti.

allocazione dinamica delle risorse di sistema sulla base degli scenari di utilizzo. Viene data priorità alle app attive, consentendo alla CPU di dedicarsi solo sulle attività importanti. Smart Balance: per l’equilibrio tra prestazioni e consumo energetico. La batteria può aumentare la sua autonomia fino al 10%

Interessante anche l’elenco dei dispositivi idonei all’aggiornamento entro cui troviamo modelli nuovi ed altri meno recenti.