La giornata non è iniziata proprio al meglio per alcuni operatori telefonici. Nel corso delle ultime ore, infatti, sono arrivate numerose segnalazioni da tutta l’Italia di malfunzionamenti e disservizi di WindTre e Iliad. Down che si era già verificato per tutti e due gli operatori soltanto qualche settimana fa.

WindTre e Iliad down in tutta Italia: numerose segnalazioni e disservizi

Oggi 7 febbraio 2022 sono arrivate numerose segnalazioni di malfunzionamenti e disservizi di due noti operatori telefonici, ovvero WindTre e Iliad. In particolare, secondo quanto è emerso in rete da Downdetector, il picco del down si è riscontrato attorno alle ore 15:00 e le segnalazioni sono arrivate da diverse zone del nostro paese. Tra queste, molte delle segnalazioni di disservizi WindTre arrivano dalla Sicilia (Palermo, Catania, Siracusa, Messina), ma molte altre arrivano anche dal nord Italia come Milano e dal centro Italia, tra cui Roma, Perugia e Napoli. Situazione più o meno simile anche per i disservizi Iliad, i quali sono stati segnalati anche da Torino, Verona e Bologna.

Tra i problemi e i disservizi segnalati dagli utenti ci sono l’impossibilità di connettersi a internet e l’impossibilità di ricevere ed effettuare le chiamate e non è stato nemmeno possibile contattare il 159. Dalle segnalazioni, è emerso che alcuni disservizi sono stati riscontrati non solo per la rete mobile ma anche per la rete fissa.

Per il momento la maggior parte dei disservizi ha riguardato maggiormente WindTre rispetto a Iliad. Restano ancora ignote le possibili cause di questo down generale che ha coinvolto i due operatori telefonici.