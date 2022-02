Sempre più utenti sono molto attenti alle conversazioni di WhatsApp, non alle proprie, ma bensì a quelle del proprio partner. Gli episodi della quotidianità ci dicono che gli atti di infedeltà sulla piattaforma di messaggistica istantanea sono sempre più frequenti.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

In caso di sospetti circa eventuali tradimenti da parte del proprio partner, a molti utenti viene spontanea la lettura delle conversazioni dallo smartphone altrui in cerca di indizi rilevanti.

Ovviamente questa tecnica ha dei suoi punti a favore e dei suoi punti negativi. Un classico esempio: in caso di cancellazione dei messaggi da parte del partner su WhatsApp, il metodo perde di ogni efficacia. Tale evenienza non è certo rara: laddove il partner abbia qualcosa da nascondere è naturale che costui o costei tenda ad eliminare ogni contenuti in chat per non alimentare nemmeno il minimo dubbio.

Per spiare il proprio partner su WhatsApp gli utenti possono quindi affidarsi ad un secondo metodo, certamente più efficace. Questa seconda tecnica si basa sugli strumenti garantiti dalla piattaforma WhatsApp Web.

Gli utenti, proprio per mezzo dell’estensione desktop della chat, hanno la facoltà di copiare tutti i messaggi da uno smartphone ad un pc. Per effettuare quest’operazione è necessario avere a propria disposizione lo smartphone del partner anche per pochi istanti ed un dispositivo fisso.

Per far partire la sincronizzazione dei messaggi, gli utenti dovranno recarsi semplicemente nella sezione Impostazioni della chat. C’è da considerare che con questa tecnica le chat sul device fisso saranno aggiornate anche in tempo reale.