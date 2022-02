Le nuove offerte lanciate nel periodo corrente da Unieuro possono davvero far impazzire gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per risparmiare al massimo, la campagna promozionale riserva piacevoli sorprese con prezzi sempre più convenienti e pronti a far risparmiare.

Il volantino che potete visualizzare nell’articolo, si ritrova ad essere attivo ovunque sul territorio nazionale, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale. Coloro che decideranno di acquistare dal divano di casa, ad ogni modo, potranno anche ricevere la merce a costo zero presso il proprio domicilio, grazie alla presenza della spedizione gratuita per gli ordini del valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: le nuove offerte con tantissime promozioni dai prezzi bassi

Spettacolari occasioni attendono gli utenti che decidono di recarsi da Unieuro per completare i propri acquisti, arrivano difatti sconti importanti sui migliori prodotti in circolazione, come Apple iPhone 13 in vendita a 949 euro, passando anche per i più economici Xiaomi 11T Pro a 599 euro, oppure Galaxy S21 FE a 549 euro e Asus Zenfone 8 a soli 619 euro.

Le restanti offerte sono legate a modelli decisamente più economici, quali possono essere Wiko Y62, galaxy A02s, Galaxy A22, Realme GT Neo 2, ma anche un buonissimo Oppo A74. Indipendentemente dal prodotto che andrete ad acquistare, ricordiamo che verrà commercializzato con la solita garanzia di 24 mesi, con versione no brand, ovvero gli aggiornamenti vengono tempestivamente rilasciati dal produttore, non sarà necessario affidarsi all’operatore telefonico. Per ogni altra informazione in merito, ricordatevi di aprire il seguente link.