Migliaia di italiani, con un conto intestato presso i principali istituti di credito, sono ancora vessati quotidianamente dalle numerose truffe in rete. In tal senso, i tentativi di phishing da parte dei malintenzionati della rete si moltiplicano oramai con costanza. Nelle ultime settimane, tanti episodi hanno colpito i clienti di Unicredit.

Unicredit, le truffe che gli utenti devono evitare

Tanti clienti di Unicredit stanno ricevendo ed hanno ricevuto comunicazioni da parte di finti funzionari della banca per mezzo mail o SMS. L’oggetto di queste mail, almeno sulla carta, è rilevante: l’annuncio di accrediti dal valore superiore ai 1000 euro sul conto.

In realtà il contenuto di queste comunicazioni è del tutto fasullo. Gli hacker sfruttano questi messaggi per catturare l’attenzione dei clienti Unicredit e per indirizzare costoro a cliccare su un link in allegato.

I correntisti Unicredit che cadono nella trappola e che cliccano su questi link in allegato alle mail potrebbero trovarsi invischiati in alcuni problemi. Ad esempio, questi link sono necessari a condividere in automatico le informazioni riservate dei clienti. In talune circostanze, proprio attraverso queste mail e SMS fittizi i malintenzionati potrebbero anche accedere alle credenziali home banking degli utenti Unicredit.

In tale circostanza, il rischio per i risparmi presenti sul conto corrente potrebbe essere massimo. Con le credenziali home banking in loro possesso, gli hacker potrebbero rubare tutto il credito in pochi istanti.

Ulteriore pericolo legato a queste comunicazioni è quello relativo ai servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre. Tanti clienti di Unicredit, infatti, hanno perso tanto credito residuo dopo aver attivato, senza il loro consenso, servizi a pagamento sul piano tariffario per la telefonia mobile.