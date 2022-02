Nel mese di Febbraio si riaccende la sfida tra i principali operatori nel campo della telefonia mobile. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre mettono a disposizione di tutti gli abbonati una serie di ricche offerte che riguardano i consumi relativi alla telefonia mobile.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori tariffe nel mese di Febbraio

La prima rilevante offerta garantita dal gestore italiano a tutti i suoi clienti è quella per TIM Wonder. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 70 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G. Gli utenti dovranno pagare un costo mensile pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Vodafone assicura una pronta risposta rispetto a TIM grazie alla sua iniziativa Special 100 Giga. Ancora a Febbraio gli utenti potranno scegliere questa ricaricabile con prezzo mensile pari a 9,99 euro. I consumi prevedono sempre chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in internet.

La risposta di Iliad a TIM e Vodafone si realizza ancora con la Giga 120. Tutti i nuovi utenti del gestore francese possono tornare a scegliere la classica iniziativa di Iliad che prevede chiamate ed SMS infiniti con 120 Giga a soli 9,99 euro.

A chiudere questo ciclo di proposte per la telefonia mobile c’è infine la WindTre Star+. Gli abbonati di WindTre, in questa circostanza, riceveranno chiamate da effettuare verso tutti i numeri, SMS infiniti e 70 Giga internet a soli 7,99 euro.