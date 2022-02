Manca davvero poco ormai alla fine del supporto della rete 3G di TIM, e non molti sanno che bisognerà cambiare la propria SIM a breve.

Come già annunciato da tempo, TIM ha deciso di disattivare pian piano tutte le reti 3G per potenziare il 4G e il 5G. La vecchia tecnologia smetterà di funzionare del tutto ad aprile, quindi rimangono disponibili alcuni mesi prima del taglio al supporto per la connessione a Internet tramite questa rete.

Non c’è però nulla da temere: la TIM ci ha preparato a questo evento spiegando, in maniera puntuale, la Road map che intendono intraprendere per poter spegnere definitivamente il 3G.

Direttamente sul suo sito, la società ha inserito le date di shutdown della rete 3G in tutta Italia. Inoltre hanno ritenuto necessario informare gli utenti che faranno sapere loro quando avrebbero dovuto sostituire la SIM o il dispositivo.

Verranno comunicate le date e i luoghi direttamente sul sito

In questo momento, tra l’altro, la roadmap è aggiornata dallo scorso 26 gennaio, di conseguenza non è esclusa l’eventualità secondo cui potrebbero esserci degli aggiornamenti sulla lista che TIM non ha ancora reso pubblico.

Quando andremo alla pagina dedicata potremo scegliere la regione di interesse e agire sul controllo automatico. Inoltre, scaricando un PDF dove verranno mostrati al comune conosceremo l’esatta indicazione in cui avverrà lo shutdown. E, riallacciandosi a quanto detto prima, ha assicurato ai suoi utenti sostenendo che se ci saranno cambiamenti o novità, avrà cura di farlo sapere a tutti.

Infine, ha voluto inviare un SMS anche ai clienti di rete mobile con una SIM inferiore a 128k che comunica che bisogna sostituire la carta per continuare a utilizzare la rete per navigare o parlare. Per effettuare questa modifica, devi sapere che dovrai pagare 15 euro per una nuova promo il cui credito residuo verrà ovviamente rimborsato entro un giorno lavorativo.