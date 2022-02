Ci sono importanti sorprese per gli utenti di TIM in quello che potrebbe essere definito come il nuovo corso del provider italiano. Il gestore infatti, dopo le rimodulazioni sulle tariffe delle scorse settimane, ha deciso di assicurare una sorpresa in positivo a tutti gli abbonati. I clienti potranno ora ricevere uno sconto sui costi mensili.

TIM, nel nuovo anno un possibile sconto di 2 euro

Il cambiamento tariffario di TIM si basa sulle rinovate condizioni del servizio Sempre Connesso. I clienti avranno ora la possibilità di rinunciare a questo servizio che, sino a qualche settimana fa, era invece obbligatorio. La rinuncia a questo servizio può comportare uno sconto (arrotondato per eccesso) di 2 euro ogni mese.

Al netto dei prezzi, le condizioni di Sempre Connesso restano le stesse. Il servizio si attiva nella fase di rinnovo della propria ricaricabile, in caso di mancato credito per procedere con il rinnovo automatico. In questo caso i clienti riceveranno un ticket giornaliero con soglie di consumo illimitate per chiamate, SMS e internet. Il prezzo previsto sarà di 0,90 euro per un singolo giorno.

Previsto anche un rinnovo per un secondo giorno, per un totale di 1,80 euro. Il servizio Sempre Connesso sarà invece bloccato al terzo giorno di mancato credito residuo. A sua volta, i clienti vedranno detratto il credito di 1,80 euro alla prima ricarica utile.

Tutti coloro che vogliono procedere con la disattivazione della funzione di Sempre Connesso e con il conseguente potenziale risparmio di 1,80 euro devono necessariamente contattare il servizio assistenza di TIM, al numero 119.