Se sei una persona che vive sul pianeta Terra, allora ci sono buone possibilità che tu abbia guardato, ansimato e pianto per Squid Game. La serie Netflix è diventata un fenomeno virale a settembre e da allora è diventata un pilastro della cultura pop.

Lo spettacolo sta facendo accumulando molti premi in questa stagione, vincendo ai Critics’ Choice Television Awards, agli Screen Actors Guild Awards e persino portando a casa un Golden Globe per l’attore O Yeong-su, che ha interpretato l’anziano con il numero 001.

In una recente intervista di Netflix, il capo honcho Ted Sarandos ha confermato che lo spettacolo continuerà, dicendo che “l’universo di Squid Game è appena iniziato“.

Alla fine dell’anno scorso, il creatore della serie Hwang Dong-hyuk ha persino menzionato di essere in trattative con Netflix per una possibile terza stagione.

Ma è qui che i dettagli diventano un po’ più confusi. Dato che la prima stagione è stata piena di colpi di scena, è probabile che la trama della seconda stagione rimarrà nascosta fino all’uscita dello spettacolo.

Nelle interviste dello scorso anno Hwang ha accennato ad alcune aree che vorrebbe vedere approfondite, inclusa la complessa relazione tra il Front Man dei giochi e suo fratello Hwang Jun-ho, l’ufficiale di polizia che si è intrufolato nel gioco come guardia.

Quando uscirà la stagione 2

Sfortunatamente, non c’è stata ancora nessuna dichiarazione ufficiale che possa darci una risposta concreta. Hwang ha sviluppato per la prima volta l’idea per Squid Game nel 2008, l’ha lanciata nel 2018 e ha visto lo spettacolo entrare in produzione nel 2020 con la sua versione definitiva lanciata nel 2021.

È difficile dire se il ciclo di produzione accelererà a causa della domanda per lo spettacolo o se rallenterà per consentire ai creativi di offrire uno spettacolo ancora più grande. La stagione 2 è stata confermata solo il mese scorso, quindi è probabile che bisogna aspettare almeno un altro anno.