La famiglia Galaxy Note di Samsung è stata protagonista di dibattiti particolarmente animati su quelle che sarebbero state le sue sorti. Dopo iniziali incertezze sulla sua permanenza accanto ai top di gamma più recenti si è parlato della possibile fusione della serie con i Galaxy S22 prossimi al lancio. L’emergere di alcune brevetti, accostato alla notizia per la quale il modello sofisticato della serie appena citata non conterrà la denominazione “Note”, offrono alcune conferme circa la volontà del colosso di mantenere separati i modelli e procedere in futuro con l’aggiornamento dei suoi Galaxy Note.

Un documento descrive anche quelli che potrebbero essere i punti forte di un prossimo Samsung Galaxy Note facendo riferimento alla presenza di un particolare display e di una S Pen.

Samsung pensa a un nuovo Note con S Pen e display scorrevole!

Il brevetto depositato da Samsung descrive uno smartphone Galaxy Note dotato di un ampio display in grado di scorrere e quindi offrire una maggiore superficie d’utilizzo. Inoltre, il dispositivo appare affiancato dal noto stilo tanto apprezzato dal pubblico del colosso. Una S Pen, infatti, trova posto sotto il display, che mostrerà l’alloggiamento dello stilo soltanto quando utilizzato nella sua totalità.

Lo smartphone Samsung potrebbe non essere prossimo al lancio ma la registrazione del documento da parte dell’azienda lascia ben sperare circa la possibilità di assistere in futuro all’arrivo di un nuovo Galaxy Note.

Qualora Samsung decidesse di procedere con la realizzazione dello smartphone nuovi dettagli potrebbero trapelare fornendo informazioni interessanti e avanzando ipotesi sulle sue caratteristiche.