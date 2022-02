SAMSUNG investe continuamente in ricerca e sviluppo e potrebbe proporci un nuovo modo di guardare la tv a casa.

La società ha recentemente presentato il suo nuovissimo proiettore Freestyle, dal costo di circa 1149€ , un prodotto abbastanza piccolo da poter essere inserito in uno zaino, ma in grado di trasmettere un’immagine fino a 100 pollici su qualsiasi superficie.

Samsung produce alcuni dei televisori più popolari al mondo, ma sembra che l’azienda sudcoreana voglia introdurre un modo completamente nuovo per passare le serate a casa come se fossimo al cinema!

Questo mini proiettore può essere utilizzato anche come altoparlante Smart e persino come luce notturna multicolore.

Freestyle di Samsung include anche alcuni meccanismi ingegnosi, come una base speciale che gli consente di ruotare fino a 180 gradi. In questo modo è possibile proiettare video di alta qualità su tavoli, pavimenti, pareti o persino soffitti.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché sono in arrivo nuovi sistemi innovativi di guardare la televisione.

Il vicepresidente Simon Sung, di Visual Display di Samsung, ha dichiarato a proposito del successo di Freestyle: “Offre nuovi livelli di funzionalità, consentendo di godere di una visione di alta qualità, indipendentemente dai limiti di spazio.

Abbiamo in programma di continuare a introdurre innovazione come Freestyle per soddisfare le esigenze degli utenti che desiderano il top della qualità ma che siano anche flessibili e convenienti in termini economici”.

Ovviamente, Samsung non abbandonerà la realizzazione di televisori che hanno un aspetto leggermente diverso. L’azienda ha già la sua gamma “The Frame”, che sembrano proprio un quadro appeso al muro.

Poi ci sono altre innovazioni intelligenti tra cui il nuovo telecomando che si ricarica tramite l’energia solare e le onde radio emesse dal router Wi-Fi. Ciò significa che per cambiare canale non dovrai più cercare altre batterie.”

Siamo curiosi di vedere cosa ci riserverà Samsung, ma sembra che il futuro dell’home entertainment non riguardi solo i televisori di grandi dimensioni.