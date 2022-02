Postepay e la truffa che ruba soldi dai conti in pochi passi

Purtroppo anche questa volta si torna a parlare di truffe, soprattutto quelle che colpiscono le carte di credito. Anche le prepagate altrettanto spesso finiscono però a dover vedere il proprio nome all’interno dei tentativi di truffa che vengono messi su dai malviventi. Postepay dunque dovrà rassicurare i suoi clienti, i quali in queste ore hanno segnalato la presenza di un messaggio che tramite le applicazioni di messaggistica istantanea avrebbe fatto il giro del web.

Si tratta del solito tentativo di phishing che non in modo vuole ottenere le credenziali di accesso per i conti correnti. Molti utenti avrebbero già lamentato di aver visto il proprio conto decurtato di migliaia di euro in alcuni casi.

Postepay: nuova truffa colpisce gli utenti in poco tempo portando via loro tanti soldi dai conti

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!