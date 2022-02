Netflix rilancia la sua operazione commerciale nel corso di questi primi giorni di Febbraio. La tv streaming desidera essere sempre all’avanguardia in termini di serie tv, film ed in generale di grandi esclusive. Nel corso delle prossime settimane, a tal proposito, proprio su Netflix saranno disponibili grandi esclusive come Stranger Things o l’ultima stagione di Better Call Saul.

La presenza dei migliori contenuti per l’intrattenimento si coniuga però con una novità certamente non positiva per gli utenti. Netflix infatti ha modificato i suoi listini, prevedendo una serie di aumenti sui costi.

Netflix, i nuovi prezzi a partire dal 2022

Le rimodulazioni dei prezzi della tv streaming interessano, allo stato attuale, ben due dei tre attuali piani di visione.

Una prima modifica sui costi è quella relativa al pacchetto Premium, la cui tariffa mensile è ora salita a quota 18,99 euro. Sino a qualche settimana fa invece il prezzo di questo ticket era fissato a 16,99 euro. Gli utenti di Netflix che scelgono l’opzione Premium avranno sempre a loro disposizione la visione contemporanea su 4 dispositivi e la tecnologia 4K UHD.

Altra impennata sui costi di Netflix è quella relativa al ticket Standard. In questo caso, gli utenti della tv streaming si troveranno a pagare 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro. Per quanto concerne i servizi, gli utenti avranno sempre la visione contemporanea su un massimo di 2 dispositivi e la tecnologia Full HD per la visione di tutti i contenuti in rete.

Gli aumenti sul prezzo lanciati da Netflix interessano tanto i vecchi quanti i nuovi clienti.