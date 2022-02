Solamente oggi da MediaWorld è possibile approfittare di un numero veramente crescente di offerte legate agli smartphone ed alla tecnologia in generale. I prezzi sono decisamente più bassi del normale, e sopratutto appaiono essere letteralmente alla portata di tutti.

Non perdete altro tempo, se volete spendere poco non dovete fare altro che recarvi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, oppure affidarvi direttamente all’e-commerce aziendale, il quale però potrebbe richiedere il pagamento delle spese di spedizione per la cosiddetta consegna a domicilio. In parallelo, comunque, è prevista la rateizzazione senza interessi nel momento in cui l’ordine dovesse avere un valore superiore ai 199 euro, con pagamento diretto per mezzo del conto corrente bancario selezionato.

MediaWorld: questi nuovi prezzi bassi sono da capogiro

Grazie al nuovo volantino Mediaworld il risparmio è pressoché assicurato per moltissimi utenti in Italia, la campagna promozionale convince a pieni voti con prezzi abbordabili più che altro legati ai modelli di fascia alta della telefonia mobile. Scorrendo tale segmento, infatti, notiamo la presenza del nuovo Galaxy S21 FE, disponibile a 719 euro, ma anche di galaxy S21 a 729 euro, Apple iPhone 13 a 899 euro, oppure di iPhone 11, il cui prezzo si aggira attorno ai 699 euro.

Riducendo la spesa al di sotto dei 400 euro, ecco arrivare altre soluzioni ugualmente interessanti, come Galaxy A52s, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Galaxy A32 o anche Galaxy S20 FE. Per conoscere da vicino i singoli sconti, collegatevi subito qui.