L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente deciso di prorogare anche la gamma delle offerte PORT IN, disponibili per tutti i clienti che richiedono la portabilità del proprio numero, fino al prossimo 15 febbraio 2022.

Oltre a questa novità, non è stata introdotta nessun altra modifica alle condizioni commerciali delle offerte, denominate ancora PORT IN EST, PORT IN 7.99 e PORT IN 5.99. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

LycaMobile proroga le offerte PORT IN fino al 15 febbraio 2022

Iniziamo con l’offerta meno costosa, ovvero la PORT IN da 5.99 euro al mese, che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 5,99 euro ogni 30 giorni.

Passiamo alla Port In da 7.99 euro al mese che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati mensile al costo di 7,99 euro ogni 30 giorni. Infine, troviamo la Port in Est che offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico dati al prezzo di 10,90 euro ogni 30 giorni.

Inoltre, soltanto con questa offerta sono inclusi anche 100 minuti internazionali, usufruibili verso numeri di rete fissa e rete mobile dell’Unione Europea, ma anche di India, Pakistan, Bangladesh, USA, Canada. Oltre al costo della nuova SIM ricaricabile, per sottoscrivere queste offerte i clienti devono sostenere anche una prima ricarica, di importo variabile a discrezione del rivenditore.