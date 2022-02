Abbiamo tutti vecchie schede telefoniche conservate nel cassetto. Una sim vecchia, molto probabilmente troppo grande per stare negli smartphone moderni e quindi abbandonata a se stessa in fondo al mobile.

Molte schede furono abbandonate quando ci fu il passaggio alle micro SIM, e in molti hanno pensato di risolvere il problema a casa, ma è una pratica non consigliata perchè il rischio è che qualcosa vada storto e il chip della scheda venga danneggiato è alto. Se il danno è irreparabile, bisognerà quindi farsi sostituire la scheda e in base all’operatore questo potrebbe avere un costo.

Molte di quelle vecchie schede telefoniche ormai non valgono nemmeno l’attenzione necessaria per buttarle via, ma stranamente potrebbero interessare a collezionisti e società.

Il motivo risiede nell’unicità di queste schede telefoniche, più la digitazione numerica è particolare, più alto sarà il valore.

Un mercato in evoluzione

Sempre più persone si interessano al mercato del sim trading. E in effetti, ci sono molte società intorno agli acquirenti di SIM pronte a sborsare cifre esorbitanti per aggiudicarsi una carta SIM con caratteristiche particolari.

Se hai una carta con un numero strano, probabilmente hai diverse centinaia di euro assicurati, a volte anche migliaia. Molti collezionisti inoltre sono più che disposti a pagare migliaia di euro per una scheda che ha scala numerica come digitazione.

Ad esempio 3381234567 o coppie come 3382233777 potrebbero farvi fare molti soldi se vendute, sopratutto all’asta. Il consiglio che vi diamo, quindi, è di andare a cercare tutte le vecchie sim che avete e metterle in vendita online su qualche sito affidabile, come Ebay. Chissà cosa potrebbero offrirti per una scheda telefonica che fino a pochi giorni prima avevi persino dimenticato esistesse.