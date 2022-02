Non è difficile pensare che dopo Iliad anche altri operatori possano decidere di inserirsi nel novero delle offerte linea fissa. Plausibile la presenza di una vociferata Kena Fibra.

Il gestore virtuale su rete TIM potrebbe di fatto controbattere alla mossa commerciale di Iliad Fibra lanciata lo scorso 25 Gennaio 2022. Larghi consensi per una promozione senza limiti che al momento non ha rivali sul fronte del rapporto contenuti/prezzo.

Ad ogni modo la situazione potrebbe capovolgersi in fretta per il gestore francese costretto a fronteggiare un nemino commercialmente agguerrito. Ecco cosa potrebbe arrivare.

Kena Home contro Iliad Fibra: l’offerta potrebbe essere clamorosa

Prendendo ad esempio la rivalità sul fronte mobile non è difficile pensare che Kena Italia possa giocare a ribasso sul fronte del prezzo tariffe su linea fissa.

Le portabilità verso il gestore regalano tonnellate di Giga in 4G con la garanzia di una promozione trasparante. Uno stratagemma simile potrebbe essere adottato anche in ottica fibra. Ai 15,99€ al mese del rivale potrebbe frapporsi una tariffa che punti ad un prezzo inferiore senza nulla sacrificare.

Chiari i segnali di un avanzamento in tal senso dopo l’apertura del dominio fibra.kenamobile.it e la pubblicazione della nuova mappa di copertura individuata sul sito ufficiale giorni addietro.

La concorrenza potrebbe farsi spietata con gli utenti a beneficiare di servizi di rete sempre più accessibili economicamente e completi dal punto di vista dei contenuti. Un bene per noi che non abbiamo altro da fare se non aspettare una serie di contromosse da parte di Kena e degli altri operatori di telefonia mobile che sicuramente non staranno a guardare.