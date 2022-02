Oltre agli smartphone dalle dimensioni compatte, come l’ultimo iPhone 13 Mini, sembra il colosso americano Apple sia in procinto di svelare un nuovo dispositivo. Si tratta del prossimo iPhone SE e, a differenza del precedente modello, questa volta ci sarà il supporto alle nuove reti di quinta generazione.

Apple presenterà a breve il nuovo iPhone SE 5G: ecco cosa sappiamo

Nel corso delle ultime ore sono emersi dei rumors e leaks piuttosto interessanti riguardanti il colosso americano Apple. In particolare, Mark Gurman, un giornalista di Bloomberg, ha rivelato che l’azienda ha intenzione di presentare un nuovo smartphone appartenente alla serie SE.

Si tratta in sostanza di un nuovo iPhone SE e, come accennato in precedenza, sembra che sarà dotato del supporto alle reti 5G. Il suo debutto non sembra poi nemmeno così lontano. L’annuncio ufficiale dovrebbe infatti avvenire il prossimo 8 marzo 2022, giorno in cui dovrebbe inoltre essere svelato anche un nuovo iPad Air, anche se per ora non ci sono comunque conferme ufficiali da parte di Apple.

Stando a quanto è emerso, il nuovo iPhone SE 5G avrà un design piuttosto simile a quello che abbiamo già visto sul suo predecessore, quindi possiamo immaginare nuovamente la presenza di due cornici attorno al display (una inferiore e una superiore) piuttosto estese ed anche un tasto fisico con al suo interno integrato il TouchID. Cambierà invece il processore. Questa volta, infatti, dovrebbe esserci a bordo il SoC A15, notevolmente più prestante di quello presente sul predecessore. Anche queste, però, sono ancora ipotesi, quindi prendete queste informazioni con le pinze.