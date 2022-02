Iliad offre la fibra a 5 Gigabit con un super router, prezzo shock

Grande merito per quanto riguarda la telefonia mobile può essere dato a Iliad che negli ultimi anni ha raccolto 8,5 milioni di utenti.

Il meglio proviene proprio dalla telefonia mobile, anche se questa volta è arrivata la fibra ottica del gestore. Tutti gli utenti potranno beneficiare di grandissimi cambiamenti che potrebbero portare ad una vera e propria rivoluzione anche dal punto di vista della telefonia fissa. L’offerta è sempre la stessa, cambiando per quanto riguarda il prezzo nel momento in cui doveste risultare utenti mobili di Iliad.

Iliad porta la sua nuova offerta in fibra ottica: costa solo 15,99 € con tutto incluso

La grande novità nel mondo della telefonia fissa viene ancora una volta marchiata a fuoco da Iliad, che si addentra in quest’altra categoria. La fibra ottica è arrivata con grandissimi risultati, portando infatti grandissima velocità ma soprattutto costi molto contenuti.

Se siete clienti Iliad infatti bastano 15,99 € al mese per avere tutto, ovvero minuti illimitati verso qualsiasi gestore fisso e mobile in Italia con la fibra ottica a 5 gigabit di velocità. La situazione cambia nel momento in cui non siete clienti di Iliad sullo smartphone, con il prezzo che sale a 23,99 € mensili per sempre. Ricordiamo che la promozione non può cambiare di prezzo, non essendo soggetta a rimodulazioni future.

Ecco il riassunto visibile anche sul sito ufficiale di Iliad: