Iliad ha dato inizio a questo 2022 con una serie di importanti novità. Se la vera rivoluzione del nuovo anno del gestore è stata il lancio della tecnologia Fibra ottica e delle relativa prima offerta, Iliad Box, non si può certo sottovalutare l’impatto costante del provider nel campo della telefonia mobile. L’operatore ha riportato in auge infatti la sua classica promozione Giga 120.

Iliad, lle tappe per un futuro addio del 3G

Questa tariffa, oltre ai consumi infinti e al costo da ribasso pari a 9,99 euro al mese, assicura ai clienti il servizio 5G completamente a costo zero.

I tecnici di Iliad stanno spingendo sempre di più sull’acceleratore per quanto concerne lo sviluppo della tecnologia 5G. L’obiettivo principale in tal senso è quello di estendere già in questo 2022, la copertura in decine di città italiane.

Gli investimenti previsti in casa Iliad sul fronte del 5G hanno però una serie di importanti conseguenze. Ad esempio, così come gli altri operatori attivi nel nostro paese, anche Iliad potrebbe presto dar vita ad un processo di dismissione legato alle linee 3G.

Laddove arrivasse una simile decisione l’operatore francese andrebbe ad allinearsi con le azioni di altri due provider come TIM e Vodafone. A differenza di TIM e Vodafone, almeno stando alle indiscrezioni, i tempi non dovrebbero essere imminenti. I rumors dicono che la strategia di Iliad, sotto questo punto di vista, è è chiara: il 3G sarà completamente eliminato da tutti i profili ricaricabili solo quando ci sarà copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.