La Ferrari celebra i 10 anni della sua Cavalcade, un viaggio annuale che organizza per i propri clienti, costruendo cinque modelli unici configurati dal suo reparto Tailor Made. La seconda vettura della serie è una splendida SF90 Stradale ispirata all’Etna in Sicilia.

Chiamata Rosso Taormina, l’unica SF90 fa girare la testa con una specifica sfumatura di rosso che si dice tragga ispirazione dalle pendici carbonizzate del vulcano che domina la parte nord-orientale della Sicilia. È molto più scuro del tipico rosso Ferrari, confina con il bordeaux. Il tetto è dipinto in una tonalità di nero lucida, come sul modello di produzione regolare, e alcuni pezzi di rivestimento esterni in fibra di carbonio sono lasciati nudi.

Altri dettagli di questo esemplare

Le pinze dei freni rosse visibili dietro le ruote nere aggiungono un tocco finale al design. L’aspetto ispirato allo stratovulcano continua all’interno con tappezzeria rossa, accenti rossi sui sedili e tappeti rossi, mentre una targa posizionata tra i sedili allude alla rarità del modello.

La targa dice “nome del cliente” dove dovrebbe apparire il nome del cliente, a significare che il proprietario vuole rimanere anonimo o che l’auto non è stata ancora venduta. La Ferrari non ha rivelato i prezzi, ma tieni presente che la Ferrari SF90 Stradale standard parte da oltre $ 500.000.

Per i soldi, gli appassionati benestanti ottengono l’auto da strada più potente che il Cavallino Rampante abbia mai costruito. È alimentato da un propulsore ibrido plug-in da 986 cavalli che consiste in un V8 biturbo da 4,0 litri, un motore elettrico integrato nella trasmissione automatica a otto velocità e una coppia di motori elettrici che fanno esplodere le ruote anteriori. La Ferrari cita uno sprint di 2,5 secondi da zero a 100.

Come la prima vettura della serie, una 812 Competizione chiamata Blu Capri, la SF90 è un tributo ad alcune delle attrazioni italiane che la Cavalcade ha attraversato nell’ultimo decennio. Ci sono altre tre auto da scoprire e probabilmente verranno svelate nei prossimi mesi.