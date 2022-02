I prezzi sono sempre più bassi con Expert nel nuovo volantino che l’azienda ha deciso di attivare per soddisfare le richieste dei tantissimi utenti in Italia che al giorno d’oggi vorrebbero poter risparmiare, senza doversi preoccupare della qualità generale dei prodotti stessi.

La campagna promozionale non si discosta per nulla da quanto avevamo già visto in passato, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati ovunque, senza differenze o vincoli territoriali di alcun tipo. In aggiunta, gli stessi prezzi sono stati attivati direttamente online sul sito ufficiale, il quale prevede la possibilità di ricevere la merce presso il domicilio, previo pagamento delle spese per la consegna stessa.

Expert: ecco la nuova campagna promozionale

Occasioni da non perdere appaiono all’orizzonte in casa Expert, il nuovo volantino porta con sé prezzi decisamente abbordabili su un numero sempre crescente di prodotti decisamente interessanti. Partendo ad esempio con la fascia alta della telefonia mobile, risulta possibile mettere le mani su uno a scelta tra Oppo Find X3 Neo a soli 549 euro, passando anche per l’Apple iPhone 13, disponibile all’acquisto a soli 939 euro.

Riducendo al massimo la spesa da sostenere per l’acquisto di un nuovo smartphone, la scelta si amplia verso un numero crescente di dispositivi, del calibro di Oppo Find X3 Lite, ma anche Motorola Moto E7 Power, Wiko Y62, Realme GT Master Edition e similari. In questo caso la spesa da sostenere non supererà i 400 euro, tutte le altre offerte le trovate a questo indirizzo.