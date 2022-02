Il nuovo volantino Euronics risveglia l’interesse verso la tecnologia nel cuore e nelle menti di milioni di consumatori sul territorio nazionale, garantendo difatti un risparmio veramente importante, nel momento in cui si fosse alla ricerca della migliore soluzione per acquistare la tecnologia più recente.

Tutti coloro che vi vorranno accedere, devono comunque sapere che gli acquisti risultano essere effettuabili in esclusiva nei singoli punti vendita, con possibilità comunque di richiedere il Tasso Zero al superamento dei 199 euro di spesa, ed anche la variante completamente sbrandizzata, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile di ultima generazione.

Euronics: tutte le offerte da non perdere di vista

Ottime offerte sono state attivate nel periodo da Euronics, data la presenza di una campagna promozionale di grandissimo rispetto, con alle spalle sconti importanti su alcuni dei migliori modelli in circolazione. Volendo partire come al solito dai dispositivi più costosi, non bisogna sicuramente trascurare l’ottimo Xiaomi Mi 11 Lite, un terminale che presenta al proprio interno specifiche tecniche di altissimo livello: connettività 5G, processore octa-core, display AMOLED e sopratutto fotocamera da 64 megapixel.

Chiaramente all’interno del medesimo volantino si possono scovare anche chiari riferimenti verso altre categorie merceologiche, come televisori, in particolare parliamo del modello LG da 45 pollici, una splendida smart TV LED in vendita a 699 euro. Le offerte non terminano assolutamente qui, il consiglio è di scorrere le pagine del volantino per conoscere da vicino i singoli prezzi di vendita, aprendo prima di tutto questo link.