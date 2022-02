Gli sconti lanciati in questi giorni da Esselunga sono sicuramente tra i migliori che abbiamo mai visto sul territorio nazionale, sono stati inseriti in una campagna promozionale ricca di pregevoli offerte speciali, con prezzi molto più bassi rispetto alle dirette concorrenti del mercato.

L’unico modo per fruire delle spettacolari promozioni attivate da Esselunga, consiste nell’accedere ai vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza distinzioni o vincoli territoriali di alcun tipo. Le scorte, almeno stando a quanto comunicato, non dovrebbero rappresentare minimamente un problema, di conseguenza dovreste trovare disponibilità anche in prossimità della data di scadenza.

Esselunga: offerte a più non posso per tutti

Follie di Febbraio vi attendono direttamente da Esselunga nel periodo corrente, all’interno dell’ultimo volantino è possibile trovare uno sconto importante sull’Oppo Find X3 Lite, il prodotto che viene commercializzato a soli 299 euro, ed è in vendita sul mercato italiano a partire dal 2020.

La scheda tecnica è davvero di tutto rispetto, se considerate infatti che a quel prezzo sarà possibile approfittare di un incredibile display AMOLED di dimensioni elevate, 4300mAh di batteria, chip NFC, ed anche un comparto fotografico che prevede un sensore principale da oltre 6000mAh. Non mancano il rilevamento delle impronte digitali sotto il display, lo sblocco con il volto ed anche naturalmente il chip NFC per i pagamenti mobile.

Tutto questo è disponibile in esclusiva nei negozi Esselunga, se volete scoprirlo prima di decidere se recarvi in negozio, non dovete fare altro che aprire questo link.