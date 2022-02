Eneba.com, uno dei siti specializzati nella rivendita di chiavi per console e PC, propone i migliori giochi del 2021 a prezzi mai visti prima. Entra nel marketplace in più rapida crescita per i giocatori, Eneba.com, per trovare chiavi per videogiochi ai prezzi più economici, crediti in-game, articoli cosmetici per i tuoi avatar, abbonamenti per console e tanti buoni regalo.

Come acquistare su Eneba.com

Puoi acquistare facilmente anche usando il tuo cellulare. Il tuo prossimo gioco preferito è a pochi clic di distanza, i metodi di pagamento accettati sono i più comuni, dalle carte di credito passando per PayPal. Le chiavi dei videogiochi saranno consegnate al tuo indirizzo e-mail non appena il pagamento sarà stato elaborato, solo in alcuni casi, non dimenticare di controllare la cartella spam. Se il codice non dovesse arrivare, puoi sempre trovarla nel tuo account di Eneba nella sezione “ordini”.

Chiavi sicure e legali

Eneba è composta da diversi venditori che devono completare un processo di screening per poter vendere sulla piattaforma. Tuttavia, ci sono casi insoliti in cui potrebbe apparire una chiave errata. Se dovesse succedere, non ti preoccupare, fai un respiro profondo e contatta il servizio clienti, che farà di tutto per risolvere il problema o rimborsarti.

Cosa è possibile acquistare

Qui su Eneba, potrai ricaricare i tuoi portafogli PSN, Xbox, Steam, procurarti nuovi cosmetici in-game, come skin di Fortnite, abbonarti a servizi o abbonamenti a console, incluso Xbox Game Pass, PlayStation Plus o Nintendo Switch Online. Immergiti nella vasta libreria di videogiochi, dai titoli indie nascosti e acclamati ai classici e più recenti blockbuster AAA a un costo molto più basso.

Alcuni esempi dei migliori giochi del 2021

Il 2021 è stato caratterizzato dal ritorno di franchise e personaggi. È iniziato con Hitman 3 che ha posto fine alla trilogia di World of Assassination, mandando via l’agente 47 con il botto. Il comandante Shepard è tornato ancora una volta per salvare l’universo e ci ricorda di cosa è capace Bioware al loro apice nella Mass Effect Legendary Edition.

Gli orrori sono tornati con Resident Evil Village e abbiamo potuto vedere le capacità della PS5 con lo splendido Ratchet & Clank: Rift Apart. Psychonauts 2 ci ha trasportato nel suo mondo unico di platforming e psicoterapia, mentre Samus ha fatto il suo tanto atteso ritorno su Nintendo Switch in Metroid Dread. Così ha fatto Master Chief, aprendo un nuovo capitolo open world della sua lunga storia in Halo Infinite.

Forza Horizon 5 è piombato non solo nel soleggiato Messico, ma anche in cima come miglior lancio nella storia di Xbox poiché la serie Forza è uno dei migliori giochi di corse sul mercato. Codemasters ha offerto un’esperienza di Formula 1 raffinata e fluida a tutti i fan di questo sport con F1 2021 e FIFA 22 e NBA 2k22 hanno apportato grandi cambiamenti nel reinventare i rispettivi giochi.

Le nuove IP hanno brillato con un platform It Takes Two, che si è aggiudicato il premio The Year Award. The Medium ha riportato in auge le terrificanti vibrazioni di Silent Hill con un design di gioco e meccaniche di gioco uniche.

Ci sono molti altri giochi da menzionare e celebrare, come Guardians of the Galaxy, Returnal, Lost in Random, Inscription, Valheim, Loop Hero, ecc. Questa lista potrebbe andare oltre l’infinito. Piuttosto, prenditi la responsabilità di esplorare il mercato di Eneba. Ci sono molte tra cui scegliere ea prezzi più bassi.

Il divertimento non finisce qui, un’anteprima del 2022

L’anno inizia con Kratos, finalmente arriva su PC e se sei un vero giocatore, non puoi perderti l’uscita di God of War. Se hai voglia di cacciare mostri, l’esclusiva per Nintendo Switch Monster Hunter Rise arriverà anche su PC questo gennaio.

Più avanti, a febbraio, potremo fare parkour attraverso l’apocalisse zombie nel sequel di Dying Light – Dying Light 2: Stay Human e rivisitare o sperimentare per la prima volta lo strano universo della narrazione interattiva con Life is Strange Remastered. Concediti Sifu, un picchiaduro di arti marziali ispirato al cinema di Hong Kong degli anni ’80, e segna i tuoi calendari per il 18 e 25 febbraio quando finalmente verranno pubblicati Horizon Forbidden West e Elden Ring.

