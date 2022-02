Le auto ibride a ricarica automatica, che funzionano sia con un motore a combustione interna che con una batteria, hanno superato le auto diesel in Europa per la prima volta nel 2021, anche se di soli 48 veicoli, secondo i dati mostrati mercoledì.

1 auto su 11 venduta era elettrica a batteria, secondo i dati dell’Associazione dei produttori di automobili europei, per un totale di poco meno di 880.000 veicoli. Le auto ibride a ricarica automatica contengono una batteria caricata da un motore a combustione interna e generalmente possono percorrere solo una distanza limitata con alimentazione elettrica.

Gli ibridi plug-in sono alimentati principalmente da una batteria caricata esternamente e quindi visti come più rispettosi dell’ambiente, ma sono supportati da un motore a combustione interna, mentre le auto elettriche a batteria funzionano esclusivamente con la batteria.

Un totale di 1.901.239 milioni di auto ibride a ricarica automatica sono state immatricolate nell’Unione Europea durante tutto l’anno, un salto significativo rispetto agli 1,1 milioni registrati nel 2020.

Nonostante le vendite, il diesel e la benzina restano i carburanti più usati

Gli ibridi plug-in sono visti dalle case automobilistiche come una tecnologia di transizione verso le auto completamente elettriche, ma la loro percentuale di emissioni sono state criticate dai gruppi ambientalisti ultimamente

Le immatricolazioni di diesel, che sono aumentate dopo lo scandalo Dieselgate nel 2015, sono diminuite di un terzo dai 2,77 milioni dell’anno scorso a 1.901.191.

I nuovi sussidi governativi per i veicoli a basse o zero emissioni che sono entrati in vigore nell’ambito dei programmi di ripresa dalla pandemia hanno triplicato le vendite di veicoli ibridi plug-in e veicoli elettrici a batteria nel 2020 a oltre un milione.

I gruppi ambientalisti e gli studi hanno dimostrato che i conducenti fanno più affidamento sul motore a combustione interna rispetto alla batteria, spingendo verso l’alto le emissioni dei veicoli

Nel 2021, le vendite di veicoli elettrici a batteria sono cresciute del 63,1% a quasi 878.500 auto, mentre le vendite di veicoli ibridi plug-in sono cresciute del 70,7% a quasi 867.100.

La benzina è rimasta il tipo di carburante più comune, ma con un margine inferiore rispetto allo scorso anno, costituendo il 40% delle nuove immatricolazioni, rispetto al 48% del 2020.