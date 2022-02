Le offerte che Carrefour ha deciso di integrare direttamente nel proprio volantino sono davvero da pazzi, gli utenti sono prontissimi a mettere mano al portafoglio per acquistare i migliori prodotti di tecnologia, inclusi ad esempio gli smartphone di ultima generazione.

Il volantino che potrete sfogliare nelle pagine sottostanti, risulta al momento attivo in esclusiva nei negozi fisici in Italia, infatti gli acquisti non sono effettuabili direttamente online sul sito ufficiale, cosa che invece accade da Comet, MediaWorld e similari. A fare da corollario a tutto questo, ricordiamo che i modelli vengono distribuiti con garanzia di 24 mesi e sono anche in versione no brand, ovvero gli aggiornamenti verranno rilasciati dai produttori, non dai vari operatori telefonici.

Carrefour: le nuove offerte sono molto ricche di sconti

Con Carrefour non si scherza assolutamente, la nuova campagna promozionale è piena zeppa di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, nell’ottica perlopiù di acquistare uno smartphone appartenente alla fascia intermedia. L’unico accenno ai top di gamma è rappresentato dall’ottimo Apple iPhone 13 in vendita a ben 1059 euro, il prezzo appare essere però troppo vicino al listino originario, se considerate che al giorno d’oggi è acquistabile anche tra 800 e 900 euro altrove.

Molto meglio sono invece le riduzioni applicate sui modelli da meno di 400 euro, i quali sono Xiaomi Redmi Note 10 5G, Redmi 9AT, ma anche TCL 20S o Oppo A74. Tutte le nuove offerte del volantino Carrefour sono raccolte direttamente a questo link.