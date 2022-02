Stanco dei Call Center? Ti capiamo alla perfezione. Ogni giorno è una continua lotta contro le chiamate di telemarketing fastidiose ed inopportune.

Il Governo ha varato una nuova manovra attraverso cui gestire una poderosa lista nera di contatti entro cui possiamo essere inseriti in modo tale da non ricevere più chiamate spam. Esistono quattro modi per uscirne fuori più sereni e meno stressati. Ecco come fare.

Come bloccare definitivamente i Call Center e le loro chiamate snervanti

Pochi click ed il Registro delle Opposizioni si raggiunge attraverso il link ufficiale. Da qui è possibile fornire i dati dell’intestatario della linea e del numero associato in modo tale da aggiungersi ai numerosi utenti che hanno detto STOP al telemarketing. Al momento vale la limitazione ai numeri fissi ma passerà solo qualche giorno per l’approvazione dei numeri mobili da poter inserire in meno di un minuto.

Allo stesso risultato si giunge utilizzando il numero verde gratuito 800 265 265. Basta fornire codice fiscale o Partita IVA e tutto si risolve nel giro di una manciata di secondi ottenendo conferma.

Aperta anche la possibilità di usare l’indirizzo email iscrizione@registrodelleopposizioni.it ove si rende necessario allegare i moduli debitamente compilati in formato PDF reperibili al seguente indirizzo.

Ultima spiaggia la Raccomandata A/R da inoltrare eventualmente al seguente indirizzo:

Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni – Abbonati

Ufficio Roma Nomentano

Casella Postale 7211

00162 Roma (RM)

Bloccare call center insistenti ed inopportuni è diventata per molti una necessità che si riassume anche nella possibilità di non incorrere nelle ultime truffe che hanno visto coinvolti alcuni clienti TIM, Vodafone, Fastweb ed Iliad.