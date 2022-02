I prezzi sono effettivamente in caduta libera da Bennet, grazie alla presenza di un volantino assolutamente invidiabile, pronto a tutto pur di far risparmiare il più possibile gli utenti che decideranno di avvicinarsi ad un qualsiasi negozio in Italia.

Dovete sapere, infatti, che come al solito gli acquisti effettuati seguendo le promozioni Bennet sono disponibili in esclusiva nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Coloro che sceglieranno poi uno dei dispositivi elencati nell’articolo, potranno anche godere della garanzia di 24 mesi, e della corrispettiva variante no brand, che prevede la possibilità di ricevere aggiornamenti diretti dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Scoprite in esclusiva assoluta i migliori codici sconto Amazon, e ricevete anche tantissime offerte, tramite il nostro canale Telegram.

Bennet: arrivano nuove offerte da non trascurare

Spettacolari occasioni vi attendono in un volantino Bennet che non ammette assolutamente repliche, al suo interno infatti spicca chiaramente l’incredibile Apple iPhone 13, uno smartphone dalla qualità decisamente elevata, disponibile alla modica cifra di 879 euro. A prima vista potrebbe apparire ancora elevata, è indubbio, tuttavia va considerata nell’insieme del momento, e del listino attuale, ricordando che è stato appena lanciato sul mercato nazionale.

Non mancano anche riferimenti alla fascia decisamente più bassa del mercato, infatti è acquistabile l’ottimo Samsung Galaxy A12, un prodotto da soli 179 euro, che prevede la possibilità di godere di ottime prestazioni, anche da un punto di vista puramente fotografico. Se volete altre informazioni relative all’ottimo volantino di casa Bennet, ricordatevi di aprire subito le pagine che trovate inserite nel dettaglio al seguente link.