Sono trapelate nuove immagini del nuovo stile di Android Auto e sembra che Google abbia preso alcuni suggerimenti da Apple CarPlay. Come si vede nelle immagini dell’utente AndroidWorld e Reddit u/RegionRat91, la riprogettazione, nome in codice “Coolwalk”, potrebbe comportare diverse modifiche abbastanza importanti.

E’ stata eliminata la barra di stato, che contiene la durata della batteria del telefono, la ricezione cellulare e l’ora e la posiziona invece nell’angolo in basso a destra dello schermo.

Invece, sul lato sinistro c’è un pulsante della schermata iniziale che sembra aprire i widget se premuto a lungo. Simile a CarPlay, la nuova interfaccia utente potrebbe consentirti di visualizzare la mappa insieme ad altre schede invece di dover scegliere solo un’app che occupi l’area di controllo principale: si potrà vedere la mappa o switchare su un’app musicale, ma non entrambe.

AndroidWorld evidenzia anche una possibile funzione che ti consente di ignorare una chiamata in arrivo e rispondere con un messaggio di testo premendo un solo pulsante. Non è ancora chiaro se il messaggio sarà preimpostato o se sarai in grado di dettarlo utilizzando Google Assistant.

Non solo una questione di stile

L’interfaccia aggiornata potrebbe anche dare la possibilità di trasmettere lo schermo del telefono nel display dell’auto, ma ci sono ancora alcune domande sullo scopo effettivo.

Come nota l’utente di Reddit, la funzione di casting non sembra funzionare con materiale protetto da copyright di servizi come Netflix, anche se ovviamente non è una buona idea eseguire il mirroring dei video tramite Android Auto durante la guida.

Le immagini trapelate di Coolwalk sono emerse per la prima volta lo scorso settembre, ma quest’ultima perdita mostra cambiamenti più drammatici rispetto all’ultima. Mostra anche un focus sulla prevenzione delle distrazioni, proprio come l’aggiornamento dell’anno scorso che ha iniziato a consentire agli utenti di scegliere le prime app mostrate quando collegano i loro telefoni.