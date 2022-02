Le recenti settimane ci parlano di un attivismo sempre più alto da parte degli sviluppatori di WhatsApp. I tecnici della piattaforma di messaggistica istantanea hanno dato vita ad una rinnovata stagione di upgrade, con aggiornamenti che hanno interessato diversi aspetti del servizio, dalle note vocali sino all’invio delle foto.

WhatsApp, il nuovo upgrade per la condivisone delle foto

Una caratteristica innovativa di WhatsApp è garantita da qualche settimana proprio da un nuovo tool relativo alle foto. Gli sviluppatori della chat, infatti, hanno deciso di introdurre una tecnologia ed un servizio che già su altre piattaforme web come Instagram ha avuto ampio successo.

Seguendo la via del social network, ora anche tutti coloro che hanno un profilo attivo su WhatsApp potranno beneficiare del tool per l’invio immagini in “una sola visualizzazione”.

In pratica, grazie all’ultimo upgrade di WhatsApp gli utenti avranno la possibilità di inviare a tutti i loro amici in rubrica delle foto a scadenza. Al momento dell’invio della foto, i mittenti potranno scegliere proprio l’opzione delle immagini in unica visualizzazione. I destinatari, a loro volta, riceveranno un file multimediale che sarà disponibile solo in unica apertura. Dopo la prima visione il file sarà eliminato in automatico.

Oltre a garantire delle conversazioni sempre più istantanee e veloci, questo upgrade di WhatsApp aiuterà gli utenti per un netto risparmio dello spazio sulla memoria dello smartphone. L’upgrade, già rilasciato sulle versioni stabili della chat, è disponibile su tutti gli dispositivi Android di nuova generazione così come anche su tutti i nuovi modelli di iPhone.