Le grandi qualità di WhatsApp provengono anche dalla sua grande propensione all’introdurre novità di livello. Queste vengono introdotte pian piano con gli aggiornamenti, i quali non vanno a snaturare per niente la vera realtà della piattaforma di messaggistica ma allo stesso tempo vanno a modificare alcuni aspetti in modo da non renderla monotona.

Secondo quanto riportato ultimamente, sarebbe pronto all’arrivo un nuovo aggiornamento che condividerà con gli utenti le ultime novità già testate all’interno dell’applicazione in versione beta. A riportare le notizie riguardo al nuovo update è la piattaforma WABetaInfo, la quale annuncia di alcuni miglioramenti pronti per essere lanciati.

WhatsApp: ecco in cosa consisterà il prossimo aggiornamento che rallegrerà gli utenti

Secondo quanto riportato dalla versione beta di WhatsApp, la nuova versione comporterà un netto miglioramento per quanto riguarda le foto al momento dell’invio.infatti ci sarà l’opportunità di inviare le foto migliorate all’interno della chat.

Il nuovo aggiornamento inoltre comporterà anche l’arrivo della possibilità di mostrare due schede ulteriori che si andranno ad aggiungere a quelle già presenti. In questo modo sarà possibile semplificare la ricerca dei file multimediali che potrete condividere con i vostri contatti. Ci sarà infatti la scheda con tutti i media più recenti e la scheda che vi porterà alla galleria.

Non sono però solo queste le novità in cantiere in casa WhatsApp, visto che le voci si susseguono ormai da giorni. Stando a quanto riportato, l’applicazione di messaggistica più famosa del mondo sarebbe in procinto di portare le reazioni ai messaggi, proprio come avviene in un certo qual modo attraverso Instagram.