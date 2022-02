Sino a questo momento, il 2022 è l’anno dei grandi aumenti sui costi quotidiani. I rincari sui prezzi interessano anche il campo della telefonia mobile. Dopo avervi dato notizia degli aumento previsti per gli utenti di TIM, è il momento di soffermarsi su Vodafone. Il gestore inglese ha deciso di modificare i listini per la sua tariffa più popolare, ossia la Special 50 Giga.

Vodafone, i nuovi rincari previsti a Febbraio

Come noto, la Special 50 Giga rappresenta l’offerta entry level per tutti i clienti che effettuano la portabilità da altro operatore. Per gli abbonati che hanno sottoscritto questa tariffa in passato è ora previsto un aumento di 2 euro al mese. Così facendo, il costo mensile della promozione sale a 9,99 euro per chi sino a qualche settimana fa pagava 7,99 euro. Il nuovo prezzo sarà invece di 8,99 euro per chi prima pagava 6,99 euro.

A differenza delle precedenti occasioni, in questa circostanza l’aumento dei prezzi previsti da Vodafone non si coniuga anche con un rialzo delle soglie di consumo. Gli abbonati che hanno la Special 50 Giga attiva sul profilo continueranno a beneficiare di consumi infiniti per chiamate ed SMS con 50 Giga per internet.

Se per i vecchi abbonati di Vodafone c’è quindi una sorpresa amara per queste prime settimane del 2022, per i nuovi clienti c’è una vantaggio extra molto importante. Tutti coloro che sottoscrivono la Special 50 Giga nelle prossime settimane avranno un costo bloccato nei primi sei mesi. Il gestore infatti con tutte le sue promozioni low cost ha deciso di congelare rimodulazioni di costi almeno nel semestre iniziale d’abbonamento.