Unieuro sembra non avere davvero alcuna voglia di fermarsi, anzi vuole continuare a stupire tutti i consumatori che sono alla ricerca dei migliori prodotti in circolazione, garantendo difatti un risparmio importante sul prezzo finale di vendita, anche dei top di gamma.

Con Unieuro sarà possibile godere delle medesime riduzioni su tutto il territorio nazionale, dovete infatti sapere che gli acquisti sono effettuabili indistintamente nei vari punti vendita sul territorio, come anche direttamente online sul sito ufficiale. Solamente in questo secondo caso sarà possibile richiedere la spedizione presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi, a patto che comunque la spesa abbia un valore complessivamente superiore ai 49 euro.

Non perdete le nuove offerte Amazon, sono tutte sul nostro canale Telegram, con anche codici sconto completamente gratis.

Unieuro: offerte shock sono a disposizione degli utenti

Il nuovo volantino di Unieuro convince pienamente gli utenti a ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, tra cui gli smartphone di fascia alta. Tra questi annoveriamo i nuovissimi Apple iPhone 13, disponibile a 949 euro, come anche l’ottimo Galaxy S21 FE in vendita a soli 549 euro, affiancato da Xiaomi 11T Pro in vendita a 599 euro o Asus Zenfone 8 a 619 euro.

Tutte le restanti offerte sono legate a modelli decisamente più economici, che toccano soluzioni del calibro di Oppo Find X3 Lite, Wiko Y62, Galaxy A22, Realme GT Neo 2, ma anche Oppo A74 e Galaxy A02s. Questo è in sintesi ciò che vi attende da Unieuro, sebbene comunque siano effettivamente disponibili anche altri prodotti ugualmente interessanti. Il consiglio è comunque di scorrere poco sotto per prendere visione delle migliori offerte.