Scenari ancora critici interessano molti correntisti che hanno conti attivi presso Unicredit di BNL. Anche nelle ultime settimane, infatti, non sono mancati i tentativi di truffa a danno dei principali istituti di credito del nostro paese. Molti clienti, in tal senso, si sono ritrovati quasi senza risparmi sul conto.

Unicredit e BNL, così le truffe arrivano via mail ed SMS

Il problema maggiore per i correntisti di Unicredit e BNL è rappresentato sempre dai tentativi di phishing. Molti malintenzionati della rete si fingono operatori e staff del servizio assistenza di Unicredit o BNL e propongono agli utenti messaggi del tutto fuorvianti come le notifiche di avvenuti accrediti dal valore ben superiore ai 1000 euro.

Tanti lettori, allettati da quest’evenienza (ovviamente finta) relativa ai propri conti Unicredit o BNL decidono di cliccare sul link in allegato a questi messaggi truffa, inviati ora via mail ora via SMS. I tentativi di truffa si realizzano proprio con il click sul link. Agli hacker, infatti, basta questo passaggio per rubare le informazioni riservate dei correntisti Unicredit o BNL. Proprio per mezzo della condivisione delle informazioni si potrebbe incorrere nel pericolo del furto d’identità.

Lo scenario maggiore per i titolari di un conto presso Unicredit o presso BNL è comunque la condivisone automatica delle credenziali home banking con i malintenzionati della rete. In caso di condivisione di questi dati, infatti, gli hacker avrebbero gioco relativamente facile nell’accedere sui conti online con la possibilità di rubare parte o tutti i risparmi presenti sui medesimi conti correnti bancari.