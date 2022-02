Ricevere uno sconto del 50% da Trony potrebbe essere decisamente più semplice di quanto avreste mai pensato, data infatti la presenza di prezzi incredibilmente più bassi, e la possibilità di godere di sconti fissi su ogni singolo acquisto effettuato.

Per essere sicuri di avere la possibilità di accedere alle riduzioni, dovete ricordarvi di recarvi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, sottolineiamo infatti la necessità di recarsi in un punto vendita per avere la certezza di risparmiare al massimo. I prodotti sono sempre no brand (solo gli smartphone), con garanzia di 24 mesi.

Trony: tutte le nuove offerte hanno prezzi assurdi

Sconti fissi prestabiliti vi attendono direttamente da Trony nei prossimi giorni, il meccanismo che regola l’eccellente campagna promozionale non potrebbe essere più semplice, basta infatti recarsi in negozio ed aggiungere al proprio carrello tutti i prodotti maggiormente desiderati. In cambio l’azienda promette una riduzione istantanea, direttamente proporzionale al livello di spesa raggiunto.

I tagli attualmente da superare sono difatti 300, 600, 1200, 2400 e 4800 euro, per godere rispettivamente di uno sconto di 30, 60, 100, 250 e 550 euro. Da notare che la riduzione sarà immediata, non parliamo di una campagna promozionale che preveda coupon da spendere in un secondo momento o rimborsi spese, tutto sarà applicato all’istante all’emissione dello scontrino relativo. Se volete i dettagli, e qualche esempio dei possibili sconti effettivamente raggiungibili, ricordatevi di ricorrere quanto prima alle pagine che trovate qui, in tal modo scoprirete i prezzi più bassi disponibili da Trony.