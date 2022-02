L’operatore WindTre, sta proponendo, ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, l’offerta denominata GO 100 Fire+ FMC, a meno di 7 euro al mese.

Dopo la campagna SMS avviata durante il periodo natalizio, alcuni ex clienti dell’operatore stanno ricevendo quindi un nuovo messaggio promozionale. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

WindTre propone la GO 100 Fire+ FMC ad alcuni ex clienti

WindTre GO 100 Fire+ FMC si compone ogni mese di minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 6,99 euro al mese. Se il nuovo cliente attiva anche un’offerta di rete fissa, i Giga della GO 100 Fire+ diventano illimitati, senza alcuna variazione del prezzo mensile.

In questo caso, il traffico dati illimitato è subito disponibile dopo aver attivato l’offerta, ma è strettamente legato al mantenimento della linea fissa. Infatti, se quest’ultima viene disattivata, il cliente WindTre perderà in automatico il beneficio e tornerà ad usufruire dei 100 Giga previsti di base.

Ecco un esempio di SMS dell’operatore: “L’abbiamo fatta GIGAntesca! Torna in WINDTRE con 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 6.99 euro al mese. Attivazione e SIM GRATIS nei nostri negozi entro il 09/02. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy su windtre.it/go100fpfmc“. Per coloro che non ricevono alcun SMS winback, sono invece disponibili altre offerte operator attack della gamma WindTre GO, attivabili sia online che nei negozi aderenti.