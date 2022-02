Dopo una serie di semafori rossi, Squid Game, il dramma coreano di enorme successo che ha preso il controllo di Netflix nella seconda metà del 2021, ha ottenuto ufficialmente il via libera per una seconda stagione. Il co-CEO e Chief Creative Officer di Netflix Ted Sarandos ha fatto l’annuncio la scorsa settimana durante una chiamata sugli utili. Alla domanda sul futuro della serie, Sarandos ha detto: “Assolutamente. L’universo di Squid Game è appena iniziato”, cone riferito a Variety.

Considerando che (spoiler) 455 persone muoiono in Squid Game, questo lascia l’elenco delle star un po’ spoglio per una seconda uscita, il che significa che c’è molto lavoro da fare nel reparto casting prima che le riprese possano iniziare. Discutiamo di cosa potrebbe venire.

Rumor sulla seconda stagione

La serie è salita alle stelle nella lista dei più visti dello streamer, quindi i fan sono disperati per averne di più. Inoltre, ci sono state notizie del recente investimento di Netflix in più drammi coreani. Sebbene Hwang avesse inizialmente suggerito che non ci sarebbe stata una seconda stagione, quella narrativa ha iniziato a cambiare molto presto dopo che le statistiche di successo hanno iniziato ad arrivare. La serie è diventata anche un tesoro critico, ottenendo Screen Actors Guild e Critics Choice Award nomination, oltre a un trofeo Golden Globe.

Di cosa parlerebbe la seconda stagione di Squid Game?

Se andiamo fuori da quello che Hwang ha detto di immaginare per la serie, la prossima stagione della serie potrebbe effettivamente essere un prequel ed evidenziare il retroscena del Frontman.

Notoriamente, Hwang ha scritto Squid Game completamente da solo, il che significa che se la seconda stagione ricevesse il via libera, potrebbe introdurre le prospettive di un’intera stanza dello scrittore.