Sky punta tutto su una rinnovata offerta commerciale nel corso di queste settimane. Anche nelle settimane a venire, la tv satellitare dovrà rinunciare infatti all’esclusiva più ambita, quella relativa alla Serie A. Il massimo campionato di calcio sino a fine stagione sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

Sky, il 2022 inizia con questo servizio gratis

Al fine di ottemperare alla mancanza di quest’esclusiva, Sky ha deciso di modificare le sue offerte con il lancio dei listini Smart. La caratteristica della tv satellitare è tutta nella svolta low cost per i prezzi.

I nuovi listini Smart assicurano ai clienti costi da vero e proprio ribasso. Per quanto concerne il ticket relativo allo sport, ad esempio, gli abbonati si troveranno a pagare soltanto 16,90 euro. Per il cinema è previsto uno sconto ancora maggiore, con un prezzo pari a 10,90 euro. Il ticket base di Sky, quello relativo a serie tv ed intrattenimento, avrà un costo di 14,90 euro. La tariffa sarà di 5 euro al mese per il pacchetto calcio.

Per gli abbonati che scelgono la tv satellitare in queste settimane c’è inoltre una novità aggiuntiva. Sempre per rendere più attrattiva la sua offerta, il gruppo assicura ai clienti il servizio Sky Go Plus a costo zero.

Le nuove condizioni condizioni hanno eliminato quindi la precedente tariffa pari a 5 euro ogni trenta giorni. Con Sky Go Plus i clienti potranno associare 4 dispositivi mobili diversi per guardare gli eventi della tv satellitare in streaming, anche con la modalità offline. Disponibile anche la visione contemporanea su due Device.