Mancano pochi giorni alla disponibilità nel nostro paese dei nuovissimi top di gamma Samsung, quali Galaxy S22, ma il colosso, secondo un recente brevetto, starebbe pensando ad un Galaxy Note con schermo scorrevole ed S Pen.

Al momento non c’è nulla di ufficiale, ovviamente. Si tratta solo di ipotesi, ma non di fantasie senza fondamento: a suggerirlo infatti è un recente brevetto registrato dal colosso coreano presso il WIPO. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Samsung pensa ad un Galaxy Note con schermo scorrevole

Il recente brevetto depositato mostra appunto uno smartphone dotato di schermo scorrevole capace sia di espandere la propria diagonale, sia di rivelare il compartimento in cui si “nasconde” il pennino. Lo schermo può ritirarsi per svelare la S Pen, oppure espandersi rispetto allo stadio “standard” in cui lo stilo è coperto.

La parte più laterale del display, inoltre, potrebbe essere usata per visualizzare notifiche in stile “bordo Edge“. Ovviamente non sappiamo se Samsung porterà mai sul mercato questa soluzione, dal momento che i brevetti non sono garanzie di un’idea pronta a divenire realtà commerciale. Ed è altrettanto chiaro che lo smartphone in questione potrebbe anche esistere, a un certo punto, ma non essere brandizzato come Galaxy Note.

Di sicuro però, come emerso da altri documenti, l’azienda sta lavorando in varie direzioni all’integrazione della S Pen anche sui pieghevoli e studiando form factor inediti, con schermi che si piegano due volte, come abbiamo anticipato anche qualche giorno fa. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.