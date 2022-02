Uno dei più grandi giochi della storia dei videogames è senza dubbi Grand Theft Auto, conosciuto meglio come GTA, un videogioco il cui format particolare ha letteralmente stregato la community, conquistando una platea di utenti a dir poco assoluta in tutte le sue edizioni, la cui attuale e forse anche più famosa è la numero 5, GTA 5 infatti vanta una platea di giocatori assoluti e una longevità unica, il gioco infatti circola su ben 3 generazioni di console, ad esempio: PS3, PS4 e PS5, stesso discorso vale per Xbox: 360, One e Series X/S.

A contribuire alla longevità del videogioco ci ha pensato la sua enorme duttilità, la quale esprime il suo massimo potenziale nella modalità online, sulla quale gli sviluppatori hanno potuto sbizzarrirsi creando modalità di gioco varie, la più famosa di tutte è senza dubbio GTA Real Life.

Tale contesto però, come intuibile, ha aperto ad un hype immenso in merito l’arrivo del prossimo capitolo, ormai atteso da oltre un decennio e che ora potrebbe fregiarsi della next gen per il suo esordio, solo che, fino a questo momento, nulla si era mosso in merito, c’era il buio totale al riguardo all’interno del quale i fans brancolavano.

Qualcosa però si è finalmente mosso

Ebbene qualcosa è finalmente cambiato, ad annunciarlo direttamente Rockstar Games sul proprio blog tramite un comunicato ufficiale, al termine del quale è stato finalmente annunciato GTA 6, il quale tra l’altro come affermato, non è semplicemente allo status di concept, bensì in sviluppo attivo e iniziato, una grossa notizia, dal momento che conferma che il gioco c’è per davvero e potrebbe anche mostrarsi in anteprima presso qualche importante fiera di videogiochi.