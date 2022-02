L’operatore virtuale Rabona Mobile ha recentemente deciso di prorogare alcune offerte all’interno del proprio portafoglio, come accennato qualche giorno fa. Recentemente ha prorogato anche altre due offerte.

Stiamo parlando di Calcio e Pressing 71, rispettivamente da 7.99 e 5.99 euro al mese. Ricordiamoci insieme cosa prevedono entrambe.

Rabona Mobile proroga altre due offerte

Sia l’offerta Calcio che la Pressing 71 sono ora disponibili fino al prossimo 14 febbraio 2022, salvo cambiamenti nei prossimi giorni. Iniziamo con la Calcio, che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 111 Giga di traffico dati a 7,99 euro al mese. Per effettuare l’attivazione è necessario la portabilità del numero, richiedibile con provenienza da qualsiasi operatore nazionale. Il costo di attivazione è pari a 2 euro.

Riguardo invece a Pressing 71, in questo caso sono previsti ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 71 Giga di traffico dati al prezzo di 5,99 euro al mese. Per sottoscrivere questa offerta, i clienti possono sia richiedere un nuovo numero che effettuare la portabilità da qualsiasi operatore, in ogni caso con un costo di attivazione pari a 4 euro.

L’acquisto di una nuova SIM dell’operatore ha un prezzo scontato a 19,99 euro, mentre per i clienti che si recano in negozio viene richiesto un prezzo di 25 euro. In entrambi i casi, all’attivazione vengono erogati 25 euro di credito bonus, validi per pagare esclusivamente costi a consumo entro un periodo massimo di 12 mesi. Per scoprire maggiori dettagli vi invitiamo a visitare il sito ufficiale.