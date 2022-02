WindTre GO 101 Star + Digital Easy Pay è l’offerta che permette di ottenere ogni mese ben 101 GB di traffico dati per la navigazione. I clienti Iliad e MVNO che desiderano poter usufruire di una buona quantità di Giga, oltre a delle eccezionali soglie di minuti ed SMS, hanno la possibilità di richiederla online, accedendo al sito ufficiale http://www.windtre.it.

La tariffa è disponibile soltanto in modalità Easy Pay. Dunque, sarà necessario affrontare le spese previste tramite una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto. Inoltre, trattandosi di una tariffa operator attack, soltanto i clienti provenienti da uno degli operatori elencati qui di seguito hanno la possibilità di procedere con l’attivazione:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Passa a WindTre: costo e contenuto della tariffa GO 101 Star + Digital Easy Pay!

L’offerta WindTre GO 101 Star + Digital Easy Pay richiede un costo di rinnovo di soli 7,99 euro al mese. I nuovi clienti potranno attivarla gratuitamente, senza dover affrontare alcuna spesa per l’acquisto della nuova SIM in quanto offerta dal gestore.

Sin dal primo mese sarà possibile usufruire di una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, di 200 SMS verso tutti i numeri e di ben 101 GB di traffico dati per la navigazione. I servizi extra, inoltre, saranno inclusi nel costo di rinnovo della tariffa.