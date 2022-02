IPhone come altri dispositivi elettronici contiene dei magneti che possono interferire col Pace maker o altri dispositivi medici.

IPhone: Cosa dice Apple a riguardo

Apple sul suo sito ha rilasciato una faq che riportiamo di seguito con le spiegazioni sul fenomeno e le indicazioni da seguire per evitare qualsiasi problema:

”Molti dispositivi elettronici di consumo contengono magneti o componenti e radio che emettono campi elettromagnetici.

In determinate condizioni, magneti e campi elettromagnetici potrebbero interferire con i dispositivi medici. Ad esempio, pacemaker e defibrillatori impiantati potrebbero contenere sensori che rispondono a magneti e radio quando sono a stretto contatto.

Per evitare potenziali interazioni con questi tipi di dispositivi medici, mantieni il prodotto Apple a una distanza di sicurezza dal dispositivo medico (a più di 6 pollici/15 cm di distanza o a più di 12 pollici/30 cm di distanza se si carica in modalità wireless). Consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo per linee guida specifiche.

Se sospetti che il tuo prodotto Apple interferisca con il tuo dispositivo medico, smetti di usare il tuo prodotto e consulta il tuo medico e il produttore del tuo dispositivo medico.”

Lista prodotti Apple contenenti magneti: IPhone e tanti altri

Apple rilascia inoltre una lista dei suoi prodotti contenenti magneti con potenze tali da causare interferenza:

”Tenere questi prodotti a distanza di sicurezza dal dispositivo medico: AirPod e custodie AirPods, pro, Max, custodia di ricarica e Smart case Apple Watch e accessori Orologio Apple

Cinturini per Apple Watch con magneti

Accessori per la ricarica magnetica di Apple Watch HomePod HomePod , HP mini iPad e accessori iPad mini, Air, Pro

Smart Cover e Smart Folio

Smart Keyboard e Smart Keyboard Folio

Tastiera magica Accessori per iPhone e MagSafe Modelli iPhone 12

Modelli iPhone 13

Accessori MagSafe Mac e accessori Mac mini e pro

MacBook Air

Macbook Pro

iMac

Apple Pro Display XDR Battiti Batte Flex

Beats Studio Buds

BeatsX

Powerbeat Pro

UrBeats3