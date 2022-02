Iliad ha lanciato la grande novità di quest’inverno e forse anche dell’intero 2022 nel mese di gennaio. Il provider francese, dopo tanti rumors, ha infatti ufficializzato le sue prime proposte per la telefonia fissa e per la Fibra ottica.

Le sorprese di Iliad non si fermano alla Fibra ottica. Sempre nel mese di gennaio, il provider ha riportato nei suoi listini la proposta Giga 120. La ricaricabile per la telefonia mobile prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga per navigare in internet a soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

La Giga 120 inoltre non è la sola proposta di telefonia mobile a disposizione dei clienti. Sarà possibile attivare nelle prossime settimane altre due tariffe come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 ha da qualche settimana preso il posto nei listini di Iliad della vecchia promozione Giga 50. Gli abbonati che scelgono questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 80 Giga per navigare in internet con 6 Giga per la connessione in internet dall’estero. Previsto per i clienti un costo mensile pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

In alterativa gli utenti potranno anche scegliere una seconda ricaricabile come la Giga 40. In questa circostanza gli abbonati dovranno pagare 6,99 euro con i consumi che prevedono chiamate verso tutti e senza limiti, SMS infiniti e 40 Giga per internet.

Per ambedue le tariffe di Iliad è previsto il pagamento di una quota una tantum di 10 euro per la ricezione e attivazione della SIM.