Iliad: l'offerta in fibra con Iliadbox porta tutto senza limiti a 15,99 euro al mese

Cercare un gestore telefonico, che sia questo mobile o fisso, in quest’ultimo periodo non può comportare il confluire degli utenti al di fuori della pagina del sito ufficiale di Iliad.

Infatti il noto gestore è stato in grado di far vedere cose strepitose, soprattutto per quanto riguarda la telefonia mobile negli ultimi anni. Dopo aver ripristinato la promozione mobile da 120 giga in 5G in connessione gratuita con minuti ed SMS senza limiti a 9,99 € al mese per sempre, il noto provider ha scelto di optare per l’aggressione di un nuovo mercato: quello della telefonia fissa. La nuova offerta è stata lanciata ufficialmente poco più di una settimana fa, comportando pareri questa volta un anime: si tratta della promozione fissa da battere.

Iliad offre la sua fibra ottica superveloce a 15,99 € al mese con tutto incluso nel prezzo

Secondo quanto riportato, questa volta Iliad potrebbe non avere rivali per molto tempo. L’offerta fissa lanciata poco più di una settimana fa per un prezzo di soli 15,99 € al mese sta lasciando tutti di sasso.

La promozione in questione consentirà agli utenti Iliad su smartphone di beneficiare di questo prezzo per sempre, con tutto incluso. Nel momento in cui non doveste essere utenti Iliad, ecco che il prezzo si fermerà a 23,99 euro al mese. L’offerta comprende al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili ma non solo in Italia, bensì anche internazionali. Inoltre è compresa la fibra ottica alla velocità di 5 Gigabit/s, i quali saranno raggiungibili grazie al nuovo router Iliadbox in comodato d’uso.